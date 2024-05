Lite con il commerciante per i dolci venduti al figlio diabetico. In tribunale parla la moglie

SAN FELICE A CANCELLO – Ancora una volta sono emerse alcune incongruenze nel racconto nella vicenda che vede imputato un commerciante di San Felice a Cancello, accusato di avere aggredito due genitori, anche loro residenti nella città della Valle di Suessola.

Oggetto della lite era la vendita di dolciumi a figlio della coppia, non ne poteva mangiare visto che è afflitto da diabete. Il commerciante avrebbe però reagito male alla richiesta, aggredendo fisicamente i genitori. E per questa ragione si trova sotto processo condiviso per il reato di minacce e per quello di percosse.

Dopo le testimonianze del figlio del negoziante e di una sua dipendente, che non erano riusciti a dare una data specifica all’evento, anche la moglie dell’imputato ha rilasciato dichiarazioni.

In questo caso la donna ha spiegato il racconto di quel momento, ma avrebbe detto i fatti erano avvenuti all’interno del negozio, circostanza non confermata al tempo dal figlio che dichiarò sostanzialmente il contrario.

In questo procedimento la parte civile è rappresentata dall’avvocata di San Felice Rosa Piscitelli, nell’ultima udienza sostituita dal collega Gennaro Masiello