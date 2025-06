Lite furibonda in un B&B nel cuore di CASERTA. Ragazza 23enne dice no alle avances del compagno e…

CASERTA – Una ragazza di 23 anni ha chiesto l’intervento della polizia nelle prime ore di oggi, domenica, dopo una lite avvenuta all’interno di un bed and breakfast situato nei pressi del Parco Padre Pio, zona liceo Manzoni e istituto Mattei. Secondo quanto riferito, la giovane avrebbe denunciato un tentativo di rapporto sessuale non voluto da parte dell’uomo con cui aveva trascorso la notte. All’arrivo degli agenti, fortunatamente la situazione era sotto controllo e la ragazza non presentava segni di violenza fisica.

La 23enne è stata accompagnata in questura, dove sarà ascoltata per ricostruire quanto accaduto e valutare l’eventuale presentazione di una denuncia. La polizia ha avviato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento non risultano provvedimenti a carico dell’uomo coinvolto.