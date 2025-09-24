Lite in famiglia degenera: colpisce padre e fratello con il coltello

Non è la prima volta

CARINOLA – Carinola è stata scossa da un episodio di violenza familiare che ha lasciato la comunità senza parole. Durante una furiosa lite, un giovane ha aggredito con un coltello il fratello e il padre, ferendo almeno uno dei due.

L’allarme è stato immediato: accorsi sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per comprendere appieno le cause di questa violenta esplosione familiare.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’aggressore avrebbe già avuto comportamenti simili in passato, alimentando così il sospetto che la situazione fosse frutto di conflitti preesistenti.