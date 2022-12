TRENTOLA DUCENTA – Una lite in famiglia si è trasformata in dramma. A Trentola Ducenta in via Faito, sono stati allertati i soccorsi: un ragazzo di 30 anni è stato ritrovato ferito al torace da un fendente sferrato dalla madre durante un litigio. Sul posto sono arrivati i carabinieri mentre il giovane è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Aversa.