LIVE. CASERTANA-CERIGNOLA 0-0. Gli ospiti gestiscono il possesso, falchi in difficoltà. SEGUI LA DIRETTA

70′ Ultimo cambio per il Cerignola: fuori Vuthaj per Carnevale e Martinelli per Ligi

69′ Giro palla dei falchi promettente: dal limite dell’area Curcio prova col piede debole ma la conclusione è debole per le braccia di Barosi, complice l’evidente contestazione di Capomaggio

66′ Sostituzioni anche per Cangelosi: Tavernelli lascia spazio a Deli e la Casertana passa al 4-3-3

65′ Cambi per il Cerignola: dentro Bianchini e Tentardini per Tascone e Russo

59′ Pericolosissimo retropassaggio alto al volo di Celiento. Notevoli cali di attenzione tra i falchi in campo

51′ Palla di Curcio per la corsa di Tavernelli sulla fascia. il quale riesce a rientrare sul destro tra i due difensori avversari ed andare in porta. Si fa trovare pronto Barosi

49′ Gran giocata di Malcore che ubriaca l’intera difesa rossoblù con una serie di finte e poi va al tiro con il sinistro da fuori area. Presa in tuffo di Venturi che intuisce le intenzioni del 9 ospite

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+3 Interviene male Bacchetti sulla corsa di Malcore e rischia di pasticciare nei pressi della propria area di rigore. Pressato, il difensore è costretto ad allontanare il pallone fuori dal terreno di gioco

45′ Annunciati 3′ di recupero

36′ Damian atterrato da Capomaggio, punizione dai venticinque metri per i falchi

29′ D’Andrea non ce la fa ed è costretto al cambio: Malcore al suo posto

24′ Contropiede rossoblù eseguito magistralmente: Toscano culmina il giro palla dei falchi con un cross in mezzo che trova lo stacco di Celiento in corsa dalle retrovie. Da rivedere la coordinazione del difensore e capitano della Casertana che manda il pallone alto

19′ Ammonito Toscano per un’entrata scellerata su D’Andrea

13′ OCCASIONE CERIGNOLA! COCCIA PENNELLA PER LA TESTA DI VUTHAJ CHE GIRA BENISSIMO VERSO L APORTA DI VENTURI. PALLA DI POCHISSIMO AL LATO DEL PALO ED E’ SUBITO REAZIONE DEL CERIGNOLA

11′ Progressione di Carretta ad accentrarsi, il pallone viene respinto al limite dell’area dove arriva Tavernelli che si coordina per la volée. Conclusione da dimenticare, ma una buona Casertana in questo avvio di partita

7′ Corner di Carretta, Tavernelli tenta il tacco in contro balzo respinto dal muro difensivo del Cerignola in prossimità della porta di Barosi

5′ Buon cross in mezzo di Calapai, prova ad avventarsi sul pallone Curcio ma al momento dello stacco l’attaccante è anticipato dalla difesa gialloblu. Primo squillo dei falchi

1′ Al via il match

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

Casertana (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Damian; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. All.Cangelosi.

Cerignola (3-5-2): Barosi; Martinelli, Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz Maza, Russo; Vuthaj, D’Andrea. All.Raffaele.

La Casertana, ora, non può più sbagliare: iniziano i playoff di Serie C per la squadra di Cangelosi che può contare, come poche volte è successo durante la stagione, su una rosa quasi al completo: saranno fortemente in dubbio fino all’ultimo istante Tavernelli e Proietti alle prese con degli acciacchi. Rosa al completo per il Cerignola. L’atmosfera al Pinto è caldissima, pronta a spingere i suoi falchi verso la qualificazione alla fase nazionale. Si ricorda anche l’entrata in scena della VAR in questa particolare fase della competizione.

Alfonso Centore