RILEGGI IL LIVE. JUVENTUS NEXT GEN-CASERTANA 0-1. Curcio regala ai falchi la vittoria allo scadere, ma che paura la traversa nel finale

FINE SECONDO TEMPO

90’+6 ARRIVA IL TRIPLICE FISCHIO, ROCAMBOLESCO FINALE TRA JUVENTUS NEXT GEN E CASERTANA DOVE A SPUNTARLA SONO I FALCHI GRAZIE ALLA PRODEZZA DI CURCIO

90’+5 TRAVERSA DI MUHAREMOVIC! PUNIZIONE DI HASA BATTUTA IN MEZZO DOVE SVETTA IL CENTRALE BIANCONERO CHE PREND EIN PIENO IL LEGNO ORIZZONATLE DELLA PORTA. LA DEA BENDATA SORRIDE ALLA CASERTANA

90’+3 GOL CASERTANA! CROSS DI CALAPAI, STOPPA DI PETTO CURCIO CHE NONSTANTE LA TRATTENUTA LASCIA PARTIRE UN BOLIDE CON IL DESTRO VERSO LA PORTA, PUNENDO DAFFARA E SIGLANDO IL VANTAGGIO PER I FALCHI

90′ Annunciati 5′ di recupero

89′ Strappo di Carretta che copre tutto il campo, ma al momento del tiro, dopo essersi accentrato, pecca di lucidità sprecando l’occasione e mettendo il pallone fuori

87′ Ammonito Nonge per una vistosa trattenuta su Taurino

85′ Ammonito Taurino per un fallo su Hasa

80′ Ultimo cambio per Cangelosi: Tavernelli, stremato, lascia il posto a Taurino

76′ E’ anche il momento di Proietti, gli lascia spazio Casoli

75′ A terra Bacchetti, non può continuare e chiede il cambio. Sembrerebbe un problema muscolare per lui, al suo posto Sciacca.

72′ ROUHI! METTE UN CROSS BASSO IN MEZZO, VENTURI INTUISCE ED ESCE MA SI LASCIA SCAPPARE LA SFERA. RISCHIA IL PORTIERE DELLA CASERTANA PRIMA DI ESSERE AIUTATO DAI SUOI COMPAGNI A SPAZZARE IL PALLONE

65′ Tripla sostituzione per Brambilla: dentro Mbangula, Da Graca e Mulazzi per Sekulov, Guerra e Comenencia

64′ Punizione interessante di Hasa che non trova lo specchio

63′ Ammonito Celiento per un’entrata fallosa su Nonge

60′ Prime sostituzioni per Cangelosi: fuori Montalto e Deli per Curcio e Damian

57′ Tiro da dimenticare di Toscano da fuori are. Si dimostrano propositivi i falchi

56′ CASOLI! TRAVERSA PIENA SUL CORNER BATTUTO DA TOSCANO. AVEVA SCHIACCIATO BENE A TERRA CON LA TESTA IL CENTROCAMPISTA ROSSOBLU’ CHE SI ACCONTENTA DELLA DEVIAZIONE DEL LEGNO

47′ MONTALTO! IL TAGLIAGOLE STOPPA UN CROSS DIFFICILE DI ANASTASIO E TROVA TAVERNELLI CHE ATTIRA A SE’ LA DIFESA PER POI RIPESCARE IL NUMERO 32 CHE TUTTO SOLO DAVANTI LA PORTA LA METTE FUORI E SCIUPA UN’OCCASIONE D’ORO!

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Nessun minuto di recupero

41′ Ammonito Montalto per una sbracciata a Muharemovic

37′ Tiro da distanza siderale di Montalto, centrale e di facile presa per Daffara

36′ DELI! SPONDA FONDAMENTALE DI TAVERNELLI SU UNA PALLA LUNGA DI ANASTASIO CHE CAPITOLA AL 18 ROSSOBLU’. CONCLUSIONE OTTIMISTA VERSO LA PORTA DEVIATA DA SAVONA. SI ACCENDONO I FALCHI

29′ Ottima la progressione di Carretta sul laterale sinistro, nonostante la pressione del difensore bianconero mette in mezzo un pallone su cui si avventa Deli, commettendo fallo in attacco su Muharemovic al momento del tiro. Non mancano le proteste dei falchi per un possibile rigore dal contatto dei due giocatori

20′ Scambio perfetto sulla fascia tra Carretta e Anastasio, eludendo Comenencia e riuscendo a portare il 7 tutto solo al limite dell’area dove sbaglia il suggerimento in mezzo, intercettato da Muharemovic. Prove generali di reazione dei falchi

10′ COMENENCIA! AZIONE MONSTRE DI NONGE CHE SEMINA IL PANICO NELLA DIFESA ROSSOBLU’ E SCARICA PER L’ESTERNO GIA’ LIBERO PER IL TIRO, MURATO IN SCIVOLATA DALL’INTERVENTO DI ANASTASIO. SI SALVA LA CASERTANA

9′ Lunga serie di passaggi per la Juventus, la palla finisce ad Hasa che si accentra e prova a mirare la porta. Conclusione da dimenticare per l’mvp dello scorso europeo under 21

5′ Difficoltà di impostazione per entrambe le squadre, ritmi ancora ai minimi termini in questi primi minuti

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Anastasio, Celiento, Bacchetti, Calapai; Deli, Toscano, Casoli; Tavernelli, Montalto, Carretta. All. Vincenzo Cangelosi

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Stramaccioni, Muharemovic; Rouhi, Hasa, Damiani, Comenencia; Nonge, Sekulov; Guerra. All. Massimo Brambilla

La Casertana affronta la versione cadetta della vecchia signora nella prima gara di andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Trasferta ostica per i falchi di Cangelosi, volenterosi di una prestazione ottimista per la partita di ritorno, dopo la dura sofferenza contro il Cerignola nel turno precedente. D’altro canto la squadra di Brambilla arriva in buona fiducia alla gara, reduce da un tris rifilato al Pescara tra le mura dello “Stadio Adriatico” e un campionato chiuso al settimo posto. Per leggere di più riguardo la Juventus Next Gen e tutto ciò che c’è da sapere sulla gara di stasera clicca qui.

Alfonso Centore