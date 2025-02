LIVE. TARANTO-CASERTANA 0-6. Falchi senza pietà, piegano gli ionici allo sbando e agganciano il Latina in classifica. SEGUI LA DIRETTA

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 2′ di recupero

89′ Colpo di testa di Falasca alto sopra la traversa

81′ Tiro da fuori di Capasso alle stelle

71′ Tra gli Ionici entrano Chiochia e Blanc per l’infortunato Zerbo e Del Gaudio

66′ Conclusione di Falasca de dentro l’area di rigore, respinge Caputo

65′ Nel Taranto dentro Bello e Picardi per Cappilli e Lenti, per i falchi Falasca prende il posto di Llano

62′ GOL CASERTANA! LLANO TROVA PAGLINO AL LIMITE DELL’AREA CHE LASCIA PARTIRE UN DESTRO FULMINEO ALLE SPALLE DI CAPUTO

58′ GOL CASERTANA! CAPASSO ACCELLERA VERSO IL FONDO E POI VA FORTE IN MEZZO. DEVE SOLO APPOGGIARE IN GOL EGHAREVBA

54′ Incornata di Bacchetti, molto bravo Caputo a respingere in tuffo

45′ Cambi in entrambe le squadre: nel Taranto entra Magrì per Gagliano, nella Casertana Heinz, Bianchi, Capasso e Paglino per Carretta, Collodel, Proia e Kontek

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

44′ Conclusione al volo di Damian al lato della porta del Taranto

42′ Tiro da fuori di Carretta. Caputo sfrutta una deviazione che rallenta vistosamente la conclusione per bloccare

36′ Destro a giro di Egharevba di poco sopra lo specchio

34′ ANCORA CAPUTO SU PROIA! DESTRO DEL 27 IN PORTA, IL PORTIERE DEGLI IONICI RESPINGE SULLA TRAVERSA CON UNA GRAN PARATA

30′ CAPUTO! DOPPIA PARATA CLAMOROSA SU PROIA, PRIMA SUL TIRO DA FUORI, POI SULLA RESPINTA

28′ GOL CASERTANA! PRIMA FIORENTINO SALVA LA CONCLUSIONE DI CARRETTA POI IL PALLONE RIMANE LI’ E NON CI PENSA DUE VOLTE LLANO E FIRMA IL SUO PRIMO GOL DA PROFESSIONISTA

26′ GOL CASERTANA! CROSS DI LLANO, EGHAREVBA VA VERSO LA PORTA E SULLA RESPINTA DI CAPUTO E’ PRONTO IN TAP-IN BUNINO A SIGLARE LA TERZA RETE DEI FALCHI

22′ CAPUTO! SI E’ INVOLATO TUTTO SOLO BUNINO E DOVEVA SOLO CONCLUDERE L’AZIONE, IL PORTIERE DEL TARANTO CI METTE ANCORA UNA VOLTA UNA PEZZA

20′ Destro al volo di Llano fuori misura

19′ Altro uno contro uno di Carretta con Caputo, ne esce di nuovo vittorioso il portiere della squadra di casa

17′ PROIA! CORNER CHE CULMINA SULLA TESTA DELL’EX CITTADELLA, PALLONE FUORI DI UN SOFFIO

16′ CARRETTA! UNO CONTRO UNO CON CAPUTO FALLITO GRAZIE ALLA GARNDE RISPOSTA DEL PORTIERE DEGLI IONICI

14′ GOL CASERTANA! CROSS DI FABBRI SEMPRE DALLA SINSTRA, STACCA TUTTO SOLO BUNINO CHE NON FALLISCE CON TUTTO LO SPECCHIO A DISPOSIZIONE INSACCA NELL’ANGOLINO BASSO A DESTRA

12′ Pallone in mezzo di Damian, Bunino si inserisce per il tap-in ma la sua conclusione è alta sopra la traversa

9′ GOL CASERTANA! CORNER DALLA SINISTRA, LA PALLA RIMANDE IN AREA DOVE ARRIVA LA ZAMPATA DI COLLODEL AD INSACCARE E SBLOCCARE IL MATCH

6′ Incornata di Kontek dal corner, risponde Caputo tra i pali del Taranto e nega la gioia del gol ai falchi

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Llano, Kontek, Bacchetti, Fabbri; Damian, Collodel; Carretta, Proia, Egharevba; Bunino. All. Pavanel

TARANTO (4-5-1): Caputo; Lenti, Cappilli, Fiorentino, Pastore; Rana, Schirru, Del Gaudio, Candela, Zerbo; Zingarelli. All. Murgia

La Casertana trova sul suo percorso un Taranto ancor più in difficoltà rispetto a quanto visto fino a poche settimane fa: nuova penalizzazione per la squadra pugliese e una situazione generale di totale allarme. Obbligo di vittoria per Pavanel e i suoi uomini.

Alfonso Centore