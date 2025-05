Lo spaccio di hashish e cocaina, nella città del Foro: cap’ e’ bomb’ si autoaccusa e fa saltare il processo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Ho creato nel mio appartamento ai Palazzi Noviello un market della droga dove spacciavo cocaina, mentre per lo spaccio dell’hashish mi avvalevo di terze persone”. E’ quanto dichiarato da Salvatore Merola, noto come cap’ e’ bomb’, nel corso del processo che vede imputati Vittorio Merola, detto Bengala, 21 anni, e Antonio Pio Salemme, detto ’o biondo, 22 anni, dinanzi alla terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Giuseppe Meccariello, con a latere i giudici Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro.

I due giovani sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico della città sammaritana, in particolare di hashish e cocaina, in un contesto di forte rivalità per il controllo del territorio.

I difensori degli imputati hanno eccepito la modalità di escussione del teste non garantito dalle assistenze di legge. Il presidente del collegio ha accolto l’eccezione ed ha interrotto l’escussione per poi proseguirla nel mese di giugno.

Secondo la ricostruzione del sostituto procuratore Carmen D’onofrio, i due imputati assistiti dagli avvocati Antonio Daniele, Antonio Izzo, Carlo De Stavola, sono stati ritenuti i protagonisti di una lotta alla supremazia nella vendita di stupefacenti, prevalentemente hashish e cocaina, nella città del Foro.

Nel blitz eseguito dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere vennero coinvolti Cristian D’Ambrosio, 24enne di Santa Maria Capua Vetere; Elsamahy Gossam Eldsouky Mohamed, 26enne nato in Libia; (entrambi hanno potato per il rito abbreviato); Luigi Martucci, 21enne di Santa Maria Capua Vetere; Alessandro Viviani, 26enne di Santa Maria Capua Vetere (per lui pena patteggiata); Antonio Merola, 26enne di Santa Maria Capua Vetere; Salvatore Merola, 30enne di Santa Maria Capua Vetere; Gennaro Barbato, 26enne di Capua; Antonio Roberto Belloni, 27enne di Santa Maria Capua Vetere; Riccardo Di Mauro, 55enne di Succivo e Alessandro Pellegrino, 32enne di Capua.