Lunedì Giovanni Iovino inaugura il comitato elettorale

PROPAGANDA ELETTORALE. Si attende una grande partecipazione a Cellole in piazza Aldo Moro

CELLOLE – Lunedi 10 novembre Giovanni Iovino inaugura il comitato elettorale a Cellole: “Si parte da qui” – Lunedì 10 novembre, alle ore 18, in Piazza Aldo Moro a Cellole, Giovanni Iovino, vice sindaco di Cellole e consigliere provinciale, inaugurerà ufficialmente il suo comitato elettorale. L’incontro, aperto al pubblico, segna l’avvio della campagna per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, dove Iovino è candidato nella lista “Avanti Campania” a sostegno di Roberto Fico presidente. “Si parte da qui, da casa — ha dichiarato Iovino — da dove tutto è iniziato e dove voglio condividere con voi l’inizio di questa sfida. Parleremo di impegno, di futuro e di una terra che merita di più. Avanti, insieme.”