LUTTO A CASERTA. Muore Nicola Marra, grande ufficiale al merito della Repubblica

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri pomeriggio si sono celebrati i funerali presso la Cattedrale di Quirino a Correggio, in Emilia, dove erano presenti in tanti per l’ultimo saluto a Nicola Marra.

L’uomo, 83enne, ha avuto il riconoscimento di Grande Ufficiale dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stato appartenente al Corpo della Guardia di finanza, poi divenuto diretto Consob, successivamente Giudice Tributario e poi Difensore civico a Correggio.

Lascia il figlio Giovanni, noto avvocato. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la dolorosa notizia.