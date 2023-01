LUTTO A MARCIANISE. Si è spento “l’artista sacro” Antonio Ievoli

I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio

MARCIANISE – La comunità di Marcianise piange Antonio Ievoli, 78 anni, conosciuto in città come l’artista sacro. Figlio di Natalia e di Francesco Ievoli (don Ciccio), la sua famiglia si occupava di luminarie per feste patronali e della vendita di articoli religiosi in via Santoro. Antonio è stato un eccellente artista di arte presepiale, vincitore di numerose gare. Sposato con Nunzia Varletta, lascia 4 figli (Natalia, Raffaela, Antonetta e Francesco) e 11 nipoti. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella chiesa Santa Maria Assunta dei Pagani a Marcianise.