SAN NICOLA LA STRADA – Lutto nella comunità di San Nicola La Strada per la dipartita di Ciro Maglione, per tutti Ciruzzo. Per anni è stato collaboratore dello storico barbiere Tony in Via XX Settembre che oggi lo ricorda in un post su Facebook: “E’ stato un mio valido ‘collaboratore’, amico e fratello, per 35 anni. Ancora non ci posso crederci non ho parole; lo porterò sempre nel mio cuore“.