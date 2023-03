Lutto in paese, Albano muore a 52 anni

A darne notizia è il primo cittadino

CALVI RISORTA – Lutto nella comunità di Calvi Risorta per la prematura dipartita Albano Melese, 52 anni. Padre di due figli lascia affranta dal dolore la comunità tutta. A darmi notizia è il primo cittadino Giovanni Lombardi attraverso un post affidato ai Social in cui scrive: “Il sindaco l’Amministrazione comunale e l’intera comunità partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Melese per la perdita del caro Albano. La nostra comunità piange per la perdita di un giovane uomo perbene, marito e padre. Un abbraccio dall’intera comunità ai familiari, alla moglie, ai due figli ed in particolare al figlio Domenico attivo nella nella Protezione Civile comunale”