I funerali saranno celebrati domani

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per Giovanni Senese 54 anni. Oggi inizia l’anno con una dolorosa notizia, la scomparsa prematura del benvoluto Giovanni di soli 54 anni che lascia questa terra e i suoi amati fratelli, parenti ed amici. I funerali si terranno domani alle 16 presso la Chiesa SS Annunziata a San Cipriano d’Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio in questo primo giorno dell’anno nuovo.