Lutto nel mondo forense, muore noto avvocato

Stimato professionista e coordinatore del Circolo intercomunale ‘Valle del Sava e del Lete’

CAPRIATI AL VOLTURNO – Malore fatale per l’ avvocato Gaetano D’Orsi, 72 anni. Il professionista si trovava in casa quando è stato colto da un malore risultato fatale. Scattato la richiesta d’aiuto sul posto si sono portati i sanitari del 118 ma purtroppo nono hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso uomo mentre si trovava in casa, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constare il decesso. Lascia la moglie e quattro figli. I funerali si svolgeranno domani.