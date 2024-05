Lutto nel mondo scout: è scomparso Vincenzino Santoro

Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia ed al sociale

CASAGIOVE– Lutto nel mondo scout di Casagiove: si è spento uno degli storici fondatori della sede della nota associazione giovanile nel comune alle porte di Caserta, istituita nel 1963 sulle tracce di quella sorta prima a Capua.

È venuto a mancare, nella giornata di ieri, Vincenzo Santoro, da tutti conosciuto affettuosamente come Vincenzino. Da qualche tempo in pensione dopo una vita dedicata – forte delle sue idealità e dei suoi valori di solidarietà e di impegno – al lavoro, alla famiglia ed al sociale, la sua scomparsa sta suscitando un sentito cordoglio nella comunità casagiovese ed in quella degli scout della sede, a cui è appartenuto da sempre per esserne stato, come si accennava, tra i fondatori.

Proprio nell’ottobre dello scorso anno il sodalizio ha festeggiato il suo sessantennale con una serie di celebrazioni che hanno visto l’incontro dei ragazzi e degli adolescenti che lo animano oggi con quelli della prima ora. Tra gli amici più intimi, Vincenzino Santoro viene ricordato in questi momenti anche per i suoi molteplici interessi, sia in campo culturale che nel campo delle tecnologie. Appassionato lettore, coltivava la passione per i libri, che collezionava, da vero studioso, con criterio filologico.

Gli amici ed i compagni scout di un tempo lo piangono e porgono alla sua famiglia le loro sentite condoglianze.