LUTTO NELLA POLITICA. È morto Isidoro Orabona, medico ed ex assessore e consigliere ad AVERSA

AVERSA (Lidia de Angelis) – In queste ore è stata resa nota la notizia della dipartita dell’ex amministratore locale e medico Isidoro Orabona, 71 anni.

Orabona, specializzato in chirurgia d’urgenza e dirigente medico al reparto di chirurgia dell’ospedale “San Giuseppe Moscati”, nel corso degli anni è eletto per tre volte in consiglio comunale prima con “Progetto Democratico per Aversa” e, poi con Forza Italia.

Durante l’amministrazione Ciaramella ha rivestito il ruolo anche di assessore all’Urbanistica.

L’uomo lascia la moglie Tina Monaco e i figli Nico e Fabiana.

I funerali avranno luogo domani alle 16 presso il Duomo di Aversa. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia.