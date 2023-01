I funerali saranno celebrati domani

CASERTA – Si è spento l Francesco Mazzarella, generale dell’Esercito. Originario di Capua ma residente a Caserta, oggi è ricordato per la sua bontà bontà d’animo, e per questo era soprannominato il “Generale Buono” . L’ultimo servizio, prima del congedo, lo aveva svolto proprio a Capua, come responsabile della Direzione Generale e del Comando della sede. I funerali saranno celebrati domani, 11 gennaio, nella chiesa di San Pietro a Caserta alle ore 16.00