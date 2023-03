MADDALONI ALLE ELEZIONI. Ufficiale: Pino Magliocca candidato sindaco. Sfiderà De Filippo con le liste civiche

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa con il nome delle possibili liste in campo

MADDALONI – Nasce il Cantiere delle idee: Alleanza Maddalonese, SìAmo Maddaloni, Città di Idee, Maddaloni Positiva e Giovani per Maddaloni lanciano la coalizione civica che si pone come alternativa all’amministrazione De Filippo. Il candidato Sindaco individuato è Pino Magliocca, profilo politico ed esperto conoscitore dei problemi della città.

«A Pino va il nostro grazie per la disponibilità che ci ha fornito accettando l’invito a rappresentare la coalizione – sottolinea il coordinamento della coalizione Cantiere delle idee – Basta chiacchiere, ora si passa ai fatti: lavoro, sicurezza, vivibilità, sanità, sviluppo, programmazione e digitalizzazione saranno le parole chiavi della nostra campagna elettorale. Ci mettiamo la faccia, non abbiamo nulla da nascondere. Non abbiamo mai partecipato alla presentazione di un parco divertimenti promettendo migliaia di posti di lavoro, i pagliacci stanno da un’altra parte… Maddaloni ha bisogno di altro».