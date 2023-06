MADDALONI. Batte la testa contro una finestra a scuola e stramazza. La corsa disperata in ospedale

Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per…

MADDALONI – Grave incidente per una collaboratrice scolastica dell’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 di via Feudo. La donna, per cause ancora da chiarire, avrebbe battuto la testa contro una finestra di un’aula dell’ Istituto.

Inizialmente la donna avrebbe accusato solo un po’ di dolore ma con il passare dei minuti la situazione è precipitata: L stando, infatti, alle prime ricostruzioni, avrebbe perso i sensi accasciandosi al suolo.

Allertati i soccorsi è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove ora sta combattendo la sua battaglia più difficile