MADDALONI. Condannata vigilessa: intascò 54mila euro di multe

La donna dovrà risarcire il Comune, rappresentato in giudizio dall’avvocato Giovanni Vairo.

MADDALONI. Epilogo processuale del procedimento penale contro la vigilessa del Comune di Maddaloni Annunziata Miniero, accusata di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

La richiesta della Procura sammaritana era stata di 4 anni e sei mesi, mentre le parti civili avevano richiesto una provvisionale immediatamente esecutiva ed il sequestro conservativo del Tfr. La difesa della vigilessa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Ferraro, aveva chiesto, invece, il minimo della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre all’esclusione dell’aggravante contestata.

Il gup Alessandra Grammatica ha condannato la donna a due anni, con pena sospesa. Una pena mite, quindi, rispetto alle richieste formulate dal pubblico ministero e che accoglie sostanzialmente le tesi della difesa.

La vigilessa dovrà però risarcire i danni al Comune di Maddaloni, ente rappresentato in giudizio dall’avvocato Giovanni Vairo. Il risarcimento verrà liquidato in separata sede.