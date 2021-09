MADDALONI. Vigilessa accusata di aver intascato 54mila euro di multe: indagata

MADDALONI – Chiuse le indagini e richiesto il rinvio a giudizio, da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, a carico di una vigilessa del Comune di Maddaloni accusata di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Secondo la Procura, la donna addetta all’ufficio contravvenzioni del Comune di Maddaloni accedendo al sistema informativo Munipol, mediante inserimento della matricola personale, modificava le ricevute di pagamento rilasciate agli obiettori che si recavano presso lo sportello per effettuare il versamento e ai quali, invece, veniva rilasciata quietanza falsa.

Così facendo aveva creato un falso atto attestante che il cittadino aveva esibito ricevuta di conto corrente, totalmente inesistente, permettendo così a lei e ad altri operatori di riutilizzare la ricevuta, falsa, per attestare il pagamento di altri verbali. In questo modo si sarebbe appropriata di 54mila euro pagati a titolo di sanzione per i verbali contestati.