Si trovava in spiaggia libera

MONDRAGONE/MADDALONI – T.S., 66enne di Maddaloni, è deceduto dopo un tuffo in mare mentre trascorreva la giornata a Mondragone insieme ai figli.

L’uomo si trovava sulla spiaggia libera. Un malore non gli ha dato scampo. Immediato l’intervento dei soccorritori e della Capitaneria di Porto, ma per lui non c’è stato nulla da fare.