Malore fatale in farmacia, muore 55enne

Purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto, non c’è stato nulla da fare

VALLE AGRICOLA – Tragedia nella serata di ieri a Valle Agricola. Un uomo di 55 anni, Giovanni Riccio, è deceduto improvvisamente all’interno della farmacia situata in Piazza 20 Settembre, colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Secondo le testimonianze, l’uomo si trovava all’interno dell’esercizio quando si è sentito male e si è accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti dei presenti. Immediato l’allarme lanciato dai clienti e dal personale della farmacia, che hanno allertato il 118.

Nel giro di pochi minuti, un’ambulanza è giunta sul posto e gli operatori sanitari hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione. Purtroppo, nonostante i tentativi prolungati di salvargli la vita, per Giovanni non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La causa della morte sarebbe un arresto cardiaco fulminante.