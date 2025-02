Malore improvviso nella notte, muore madre di famiglia

Scattata la richiesta d’aiuto quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

CALVI RISORTA – Risveglio triste per la comunità di Calvi Risorta. Si è spenta Teresa Verolla, per tutti “Tesia”, 62 anni.

La donna, è deceduta questa notte in seguito a un malore improvviso mentre era a casa sua in via Padre Pio. Scattata la richiesta d’aiuto quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Lascia il marito e i figli affranti dal dolore.