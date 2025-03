Malore per una bimba di 5 anni, trasferita in eliambulanza

Questa mattina, a seguito di una crisi, i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento al Santobono

SESSA AURUNCA – Trasferimento d’urgenza per una bambina di cinque anni residente a Fontanaradina, già protagonista nei mesi scorsi di due precedenti ricoveri. Per la terza volta, infatti, la piccola è stata trasportata in eliambulanza dall’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca al Santobono di Napoli. Questa mattina, a seguito di una nuova crisi, i medici del San Rocco hanno ritenuto necessario un nuovo trasferimento al Santobono, dove è attualmente sotto osservazione. Data la situazione critica, è stato attivato il servizio di eliambulanza .