MALTEMPO. Zinzi sul luogo del disastro: necessari investimenti per il fiume Volturno

CASERTA. “Attendiamo la stima dei danni provocati dalle ondate di maltempo di questi ultimi giorni nel casertano, ma è chiaro che serve un piano di investimenti contro il rischio idrogeologico che impieghi le risorse nazionali ed europee, a partire dal Pnrr”. Lo dichiara il deputato Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Commissione Ambiente alla Camera, a margine del sopralluogo nei territori colpiti dell’esondazione del fiume Volturno a cui ha partecipato insieme al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo. Ad accompagnarli i tecnici del Consorzio di Bonifica del Volturno che in queste ore hanno messo in campo tutte le azioni più utili e necessarie per evitare danni ben più gravi. “Bisogna rivedere il sistema delle infrastrutture e delle opere di bonifica idraulica, come il potenziamento degli impianti idrovori”, ha aggiunto Zinzi, “per difendere imprese agricole e produttori e soprattutto per neutralizzare i rischi derivanti dalla straordinarietà e dalla imprevedibilità di eventi atmosferici avversi”.