Maltrattamenti alla ex, testimone in aula: “Non ho mai assistito ad atteggiamenti aggressivi”

PIEDIMONTE MATESE – Si è tenuta dinanzi alla prima sezione penale, giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere una nuova udienza nel processo a carico di F.P., 36 anni, di Piedimonte Matese, accusato di maltrattamenti aggravati dalla presenza del figlio minore dalla sua ex compagna, P.D.R.

Nel corso del dibattimento escusso un testimone il quale ha dichiarato di aver raccolto in passato i racconti della persona offesa, ma ha specificato di non aver mai assistito direttamente ad atteggiamenti aggressivi, minacce o episodi di violenza fisica da parte dell’imputato nei confronti della sua ex compagna.



Successivamente, l’imputato F.P., assistito dall’avvocato Filippo Barberi Spirito, ha reso esame. Durante la sua deposizione, ha negato fermamente tutti gli addebiti a suo carico e ha fornito la propria versione dei fatti in merito alle accuse mosse dalla ex compagna.



Si torna in aula il prossimo settembre per la discussione finale.