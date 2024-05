“Mamma ho cambiato numero”. E così tentano la truffa, decine di casi nel casertano

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – “Mamma si è rotto il cellulare, mandami un messaggio WhatsApp al numero nuovo”: è la truffa che in questi giorni si sta tentando ad alcune donne di San Nicola la Strada e non solo che viene svelata da una delle vittime, la quale ha deciso di pubblicare il messaggio che sta circolando.

In realtà, non è la prima volta che accade a San Nicola la Strada. Soltanto qualche tempo fa, lo stesso trucchetto è stato utilizzato nei confronti di una donna della zona Michitto, il cui figlio era all’estero.

In quel caso i delinquenti le hanno mandato un messaggio chiedendole di registrare in rubrica il nuovo numero in quanto il vecchio aveva avuto un problema.

La vittima in questo caso ha subito capito l’imbroglio e ha chiesto al presunto figlio di chiamarla ‘come solo lui sapeva’. I delinquenti a quel punto hanno capito di essere stati scoperti e non hanno insistito.