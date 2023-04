Mamma non fa in tempo ad arrivare alla Clinica del Sole e partorisce in auto

MACERATA CAMPANIA – La sua data presunta del parto sarebbe arrivata la prossima settimana, ma ieri sera Anna ha rotto le acque. È stato tutto così repentino che la ragazza non si è resa conto di quel che stava accadendo: non ha fatto neanche in tempo ad arrivare alla Clinica del Sole di Caserta che ha partorito in macchina, nell’incredulità del marito Salvatore che l’aveva accompagnata. Il medico che l’ha soccorsa ha tagliato il cordone ombelicale a bordo della loro Fiat 500. Il bambino, chiamato Cristian, sta bene.