“Mancano i soldi”. E lui non paga alimenti a ex moglie e figli. Il giudice lo condanna

MARCIANISE – Le difficoltà economiche dell’uomo, così come le difficoltà economiche della ex moglie e dei figli.

E su questi due aspetti che si è alimentato il processo nei confronti di un 50enne di Marcianise, denunciato dalla compagna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

I 700 euro mensili, la spesa di mantenimento familiare per la donna e i due figli, infatti per oltre un anno non sarebbero stati versato.

Diciotto mesi che avrebbero portato la donna a denunciare l’uomo

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sì condannato il 50enne, affliggendogli, però, una multa da 400 euro e concedendo il beneficio della sospensione della pena.

Il motivo di questa decisione è da rintracciarsi nel fatto che l’uomo, a causa di ristrettezze economiche impreviste, non sarebbe riuscito ad onorare il suo impegno.