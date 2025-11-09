MARCIANISE. Aniello Iuliano nuovo Rup per i lavori di restauro da 3 milioni di euro del Teatro Mugnone

MARCIANISE – Nuovo passo avanti per il restauro e completamento del Teatro Leopoldo Mugnone di Marcianise. Con un’apposita determina, il dirigente del III Settore del Comune, architetto Aniello Iuliano, ha assunto formalmente l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP).

La decisione arriva dopo che, nei mesi scorsi, il Comune di Marcianise ha ottenuto 5 milioni di euro complessivi destinati al recupero dello storico teatro cittadino. In particolare, 3 milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione Campania nell’ambito del “Piano Strategico Cultura e Turismo 2026–2028”, mentre ulteriori 2 milioni di euro provengono dal Ministero della Cultura, attraverso il Fondo per misure a favore degli enti locali previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il progetto, che prevede interventi di completamento, restauro e risanamento conservativo del teatro, è considerato strategico per la valorizzazione culturale e turistica della città.

L’incarico prevede la supervisione di tutte le fasi – programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori – in conformità con il D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Per l’esercizio di tali funzioni non è prevista alcuna retribuzione aggiuntiva, fatta eccezione per eventuali incentivi tecnici di legge.

LA DETERMINA: