MARCIANISE. Bimba di due anni investita con la mamma da un’auto

Erano in bici quando è avvenuto l’impatto. Le condizioni sono buone

MARCIANISE – Una bambina di due anni è stata investita da un’auto questa mattina a Marcianise, in Piazza Principe di Napoli. Le prime informazioni raccolte dai passanti riferiscono che la piccola, seduta nel seggiolino, era con la mamma che stava pedalando in bicicletta quando è stata coinvolta nell’incidente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari hanno soccorso la bambina, trasportata in buone condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, specifico per casi medici che coinvolgono minori. La donna, invece, non ha riportato traumi, solo qualche ferita