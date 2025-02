MARCIANISE. Che vergogna le procedure del concorso a favore di Aniello Iuliano e “per fottere” Fulvio Tartaglione. Il doppio bando e … che compensi alla Cotugno e al resto della commissione

Vi avevamo promesso un approfondimento sull’ennesima porcheria consumatasi nelle stanze del Comune ed eccovi serviti. Ci dicono che finalmente quelli della minoranza starebbero presentando, meglio tardi che mai, un esposto alla Procura della Corte dei Conti per un danno erariale che come abbiamo scritto in diversi articoli, è, a nostro avviso, grande come una casa. Ma quello che disturba son anche certe parole ricevute da questo giornale quando ha cercato di capirci qualcosa in più e che furbescamente magnificavano il curriculum di Aniello Iuliano. IN CALCE ALL’ARTICOLO LA DETERMINA CON LE SOMME LIQUIDATE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE per il quarto d’ora di sceneggiata fatta per un esito che noi avevamo annunciato in largo anticipo al momento in cui si era cominciato a parlare di questa stravagante costituzione di un settimo settore del Comune di Marcianise

MARCIANISE (g.g.) Ahhh perciò ci avevano detto, anzi ci aveva detto la farfallina, prima che il concorso ai sensi dell’articolo 110 del Tuel fosse espletato che Aniello Iuliano aveva un curriculum di grande valore, al punto che noi, sardonici e goliardi come sempre, avevamo commentato al telefono “e chi è, Renzo Piano? La buonanima di Kenzō Tange, colui che progettò, all’inizio degli anni 80, il centro direzionale di Napoli?

Tutto torna e adesso vi narriamo, in una ricostruzione degli eventi, il perchè. Nell’ultimo articolo dedicato alle notizie politico-amministrative di Marcianise, abbiamo scritto che il bando per la scelta del responsabile del settimo settore dedicato ai progetti PNRR, con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, ha avuto due vite, ha sviluppato due versioni molto diverse l’una dall’altra, al di la delle apparenze. La prima in cui mancava un pezzo dell’articolo 39 del regolamento del Comune di Marcianise per quanto riguarda i concorsi; la seconda in cui, quasi d’incanto, questo secondo pezzo compariva. Il tutto sempre con la firma dell’ineffabile facente funzioni del personale Salvatore Fattore. Difficile ritenere, però, che Fattore si sia mosso in questa maniera dimenticando prima di duplicare un pezzo dell’articolo 39 salvo poi recuperarlo nella seconda versione senza che questo gli sia stato suggerito da uno che s’intende di concorsi riguardanti materie riconducibili all’interno del grande spazio di potestà amministrativa che si definisce usualmente ufficio tecnico comunale

E’ stato Aniello Iuliano? Non lo possiamo dire con certezza. Certo è che quell’aggiunta è stata provvidenziale affinchè Iuliano potesse partecipare al concorso dato che lui, come abbiamo già scritto nel primo articolo ( CLICCA E LEGGI) non possedeva e non possiede il requisito previsto dall’articolo 39 comma III o capo III primo periodo che illustrava la prima versione del bando: “esperienza maturata per almeno cinque anni in posizioni dirigenziali, desumibili dal contratto nazionale di lavoro applicato, con rapporto di lavoro subordinato in organismi o enti o aziende pubbliche, ovvero con rapporto di lavoro anche non subordinato, ma con analogo contenuto professionale in organismi o enti e aziende private”. Di questi requisiti privo in quanto lui è un dipendente a tempo indeterminato di semplice funzionariato del Comune di Marcianise. Mai e poi mai ha svolto la funzione di dirigente per un periodo di 5 anni

ET VOILA’ SIM SALA BIM, ECCO IL GIOCO DI PRESTIGIO

Panico! Qualcuno, forse lo stesso Iuliano “si è chiamato” Salvatore Fattore uno che nella vita professionale come abbiamo visto nelle sue esperienze di Carinaro e di Nola non è che è andato troppo per il sottile e gli ha detto che così il bando non andava bene in quanto avrebbe fatto saltare un piano che il sindaco Trombetta aveva già accettato e che era fondato su un patto, un compromesso, stipulato tra Zinzi , attraverso il suo assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Stefano Farro, e la solita coppia formata dal vice sindaco Pasquale Salzillo e dal funzionario Angelo Piccolo che dopo aver gestito illegalmente lo sportello unico per l’edilizia, impedendo ai cittadini di venire a conoscenza delle concessioni edilizie e delle Scia rilasciate nel primo periodo dell’amministrazione comunale di Trombetta, oscurandole contra legem dall’albo pretorio digitale è rientrata in pieno controllo nel sistema dei permessi a costruire ossia di un centro di potere importantissimo in un Comune come Marcianise, collocandovi il fedelissimo Andrea De Caprio. Un colpo di bacchetta magica ed ecco che nel bando attraverso una provvidenziale “errata corrige” compare il secondo periodo dell’articolo 39 capitolo III del regolamento del Comune di Marcianise dei concorsi: “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, con rapporto di lavoro subordinato, per almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni, compreso il Comune di Marcianise, in posizioni funzionali attinenti per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea”.

E allora torniamo all’incipit di questo articolo “ahhhh”, perciò la farfallina ci ha parlato di un curriculum spettacolare di Aniello Iuliano!!! ora tutto torna. Perché è il curriculum, le pubblicazioni – che figuriamoci qui per scrivere qualcosa da mandare in tipografia sono bravi tutti – che sono diventate, aggiungiamo noi in maniera ridicola, strumentale, vergognosa, requisiti in grado di scavalcare quelli solidissimi – altro che 5 anni – posseduti dall’altro concorrente, Fulvio Tartaglione, nonché dirigente di ruolo, spostato scelleratamente nel settore pubblica istruzione nonostante sia un ingegnere di valore e di esperienza.

ALLELUIA, LA MINORANZA SCRIVE ALLA CORTE DEI CONTI. I SOLDINI A COTUGNO & Co.

Ci dicono che finalmente la minoranza abbia smesso di inciuciare con questi qua che fanno imbrogli di ogni genere e abbia preso finalmente carta e penna, come noi auspichiamo da mesi, per denunciare tutti i protagonisti di questa storia alla Corte dei Conti

Il finalino lo dedichiamo ai compensi della commissione giudicatrice. Sapete quanto hanno intascato per interpretare in una mezz’oretta tutto compreso, questa sceneggiata innalzando agli altari il presunto curriculum spettacolare di Aniello Iuliano? E mo’ ve lo diciamo noi e magari se non ci credete lo andate a leggere sulla determina fresca fresca dell’altro ieri, martedì 18 febbraio che vi pubblichiamo in calce.

La presidente Maria Carmina Cotugno segretaria generale e ripetiamo per l’ennesima volta responsabile dell’anticorruzione una che quando ci parli pare sempre che scenda dal pero e che nulla sappia, 1340 euro ripetiamo per mezz’ora di lavoro effettivo, al di la del dichiarato perché sono tutte chiacchiere, sono tutt’alto che bruscolini . Il componente esterno Nunzio Boccia reduce da altri grandi successi in commissioni giudicatrici insediate nei trasparentissimi comuni di Afragola e di Pomigliano D’Arco, 1260 euroPer la segretaria verbalizzante di commissione Ida Adiletta probabilmente arrivata a traino dell’ottimo ingegnere Boccia visto che risultano anche per lei incarichi in quel di Pomigliano e di Afragola, 1140 euro.

Dulsic in fundo il mitico Salvatore Fattore responsabile dell’area bilancio e riteniamo, a questo punto, anche personale dalla cui penna incerta è nato sia il primo bando sia il secondo bando, ossia quello “corretto”

Embeh per lui bisogna pensarci bene, lui ha dei meriti speciali nella difesa della causa trasparenza degli atti amministrativi in qualsiasi luogo dove ha operato e dove opera e allora, com’è scritto testualmente nella determina dell’altro ieri che, ripetiamo pubblichiamo nella sua versione integrale in calce a questo articolo,” si procederà alla liquidazione del compenso del Componente della Commissione Dott. Salvatore Fattore con separato atto”

Viva Marcianise, viva l’Italia del sud che dal tempo dei Borbone non è avanzata di un solo passo