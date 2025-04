MARCIANISE. Controlli a tappeto dei carabinieri, due arresti e due denunce

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Controlli a tappeto eseguiti dal pomeriggio di ieri e fino alle prime luci di questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Marcianise nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio.

Circolazione stradale, esercizi commerciali, ricerca di persone destinatarie di ordini di carcerazione, lotta allo spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, hanno rappresentato il target del servizio che ha visto in campo i carabinieri della locale Compagnia, delle Stazioni dipendenti, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, nonché personale del Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda Sanitaria.

In totale le 13 pattuglie, per un numero complessivo di 27 militari, hanno perlustrato i centri abitati dei comuni di Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino e Succivo.



Gli interventi principali hanno portato all’arresto, in Orta di Atella, di due uomini risultati destinatari di ordini di carcerazione emessi nei loro confronti dal Tribunale Ordinario di Cassino e dalla Corte d’Appello di Bologna.

Il primo, un 46enne residente nel mantovano, già noto alle forze dell’ordine, è stato localizzato ed arrestato poiché riconosciuto colpevole di rapina aggravata dall’uso di armi. Lo stesso a seguito della notifica del provvedimento è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Analoga destinazione anche per il 58enne localizzato e bloccato dai militari sulla pubblica via, dopo essere evaso dalla comunità terapeutica dove era stato ristretto poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Gli ulteriori controlli, eseguiti dalle pattuglie in circuito nel centro abitato di Marcianise, hanno consentito di procedere alla denuncia in stato di libertà di due giovani per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli stessi, fermati in via Orefice, sono stati trovati in possesso di complessivi 16 grammi di hashish divisi in dosi e un bilancino di precisione

I militari della locale Compagnia, quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e il personale della ASL, prima della chiusura, hanno effettuato l’accesso ispettivo presso un esercizio di ristorazione a Marcianise, dove hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non sottoposto a visita medica obbligatoria, nonché la mancanza della prescritta certificazione HACCP (Analisi dei rischi e controllo dei punti critici – attestante la sicurezza e l’igiene dei beni e dei servizi nel settore alimentare). Alla fine dei controlli i militari hanno elevato sanzioni per circa 10.000,00 euro.

In totale il particolare servizio ha consentito di procedere al controllo di 105 persone e 53 veicoli, con il sequestro di 2 autovetture e la contestazione di 8 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.