MARCIANISE. Domani al Palazzo della Cultura il convegno “Inquinamento e Salute: la Terra dei Fuochi e le sfide della Sostenibilità”

MARCIANISE – Si terrà domani, sabato 12 aprile, alle ore 17.00, presso il Palazzo della Cultura di Marcianise, il convegno sul tema “Inquinamento e Salute: la Terra dei Fuochi e le sfide della Sostenibilità”, organizzato dalla consigliera comunale Rosalba Cibelli del Movimento 5 Stelle.

Durante il confronto l’europarlamentare Danilo Della Valle illustrerà la risposta della Commissione Europea all’interpellanza sul tema ‘Attuazione delle misure imposte dalla sentenza CEDU sulla gestione dell’emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi’ di cui è primo firmatario.

Oltre all’onorevole Della Valle, parteciperanno alla tavola rotonda l’’onorevole Sergio Costa ex Ministro dell’Ambiente e Vice Presidente della Camera, l’onorevole Agostino Santillo, Parlamentare della Camera dei Deputati, l’Avv. Giuseppe Buompane, Referente Provinciale M5S, e l’ Ingegnere Lorenzo Tartaglione, Vice Presidente della Consulta Ambientale di Marcianise e Presidente di Marcianise in Bici. A moderare i lavori sarà la Giornalista Giovanna Paolino.

“L’Italia ha già versato 325 milioni di euro in sanzioni europee per non aver bonificato la Terra dei Fuochi – ha affermato l’eurodeputato Danilo della Valle del Movimento Cinque Stelle, commentando l’esito dell’interpellanza -. E continua a pagare 80.000 euro al giorno. Un fiume di denaro pubblico sprecato mentre le comunità convivono da anni con discariche abusive, tumori e veleni sotto terra.

La Commissione europea ci ha appena confermato ciò che denunciamo da tempo: i fondi europei per bonificare ci sono ma l’Italia non li ha mai utilizzati con serietà. Invece di investire per risanare il territorio e salvare vite si sono pagate multe. È l’emblema di un doppio fallimento: ambientale e politico. E adesso, con il piano di riarmo della Commissione, si rischia un ulteriore taglio ai fondi di coesione, il che significa meno soldi per le bonifiche e più soldi per le armi. Un colpo diretto al Sud e ai territori più fragili. Con le regionali in Campania alle porte questo tema deve essere al centro del dibattito, perché non è più accettabile che i cittadini della Terra dei Fuochi paghino due volte: con la salute e con le tasse.” – così Danilo Della Valle, eurodeputato del Movimento 5 Stelle e primo firmatario dell’interrogazione alla Commissione Europea in seguito alla sentenza CEDU”.

“Il tema dell’Ambiente in relazione agli effetti che può determinare sulla salute dei cittadini – ha dichiarato la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Rosalba Cibelli, presentando l’iniziativa – è al centro della nostra agenda politica da sempre. Oggi, anche alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei fuochi, è più che mai urgente raccogliere e rilanciare la sfida della sostenibilità. L’evento organizzato a Marcianise ci permetterà di discutere delle sfide e delle opportunità per il Sud, soprattutto nell’ambito delle politiche europee e dello sviluppo sostenibile. La città di Marcianise ha subito negli un impatto ambientale significativo a causa della presenza di un’area industriale, del traffico pesante e di siti di trasferenza per lo smaltimento dei rifiuti, ancora non rimossi né bonificati, conseguenza dell’emergenza generata dai governi regionali che si sono succeduti in Campania”.