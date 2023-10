MARCIANISE. Domani stop all’energia elettrica per lavori: ECCO LE ZONE COINVOLTE

MARCIANISE – Per domani, mercoledì 18 ottobre, è stata resa nota l’interruzione della fornitura di energia elettrica a in diverse zone della città di Marcianise, dalla 9:30 alle 16:30, per effettuare alcuni lavori di manutenzione.

Qui sotto, le vie e i numeri civici interessati dal blocco:

via Lener, da 15 a 21, 29, 35, da 43 a 45, da 49 a 51, da 63 a 69, 73, da 8 a 14, da 18 a 22d, da 26 a 28, 32, 36, da 46 a 48, da 52 a 60, 66, da 70 a 74, da 78 a 86, da 90 a 94;

via Torri da 1 a 5, 6, 14, da 15 a 19, da 22 a 24, da 23 a 25, da 31 a 33, da 37 a 41, 45, da 49 a 55, 61, da 65 a 67;

via Ugo Foscolo, 1, 7;

via Petrarca, 2