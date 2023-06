MARCIANISE. Paura in via Marchetti: esplode bombola del gas. Vigili del fuoco rallentati dalle auto in sosta selvaggia

E’ accaduto qualche ora fa e si è temuto il peggio.

MARCIANISE. Poteva trasformarsi in tragedia l’esplosione di una bombola di gas in un’abitazione. E’ accaduto qualche ora fa a Marcianise, in via Filippo Marchetti. Fortunatamente, dicevamo, non risultano feriti, ma solo molti danni alle cose. La bombola è stata poi trasportata all’esterno dell’abitazione.

Subito allertati i vigili del fuoco che, immediatamente, si sono recati sul posto. Non senza difficoltà, però. Le auto parcheggiate in sosta selvaggia, infatti, hanno rallentato la loro corsa. Oggi è accaduto ai vigili del fuoco. Spesso, sempre a Marcianise, ma non solo a Marcianise, accade anche che ambulanze ed altri mezzi di soccorso vengano rallentati dalla spregevole pratica, tutta nostra del Sud Italia, di fermare l’auto lì dove capita. Senza che, tra l’altro, queste vengano rimosse ed i proprietari sanzionati dalla polizia locale.