MARCIANISE. Incidente in via Bachlet, moto travolta da un trattore pirata: centauro in ospedale

MARCIANISE – Incidente questa mattina in via Bachlet a Marcianise: a scontrarsi un’auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro, M.M. 59 anni, soccorso dai sanitari del 118 allertati dai passanti mentre il trattore si dava alla fuga senza prestare soccorso. Politrauma per il 59enne con importanti ferite alla mandibola e al torace. Trasportato presso l’ospedale civile di Caserta dove è stato affidato ai medici per le cure del caso.