MARCIANISE. La morte di Angela Marello: ora è indagato per omicidio stradale il ciclista che l’ha investita

MARCIANISE – È morta cinque giorni in una casa di cura l’82enne Angela Marello, insegnante in pensione di Marcianise che il 23 settembre scorso, mentre dalla messa tornava verso casa, fu investita da un ciclista, riportando un grave trauma cranico che la fece finire all’ospedale di Caserta in stato soporoso.

Inizialmente si ipotizzò anche un tentativo di rapina, ma le indagini dei carabinieri della Compagnia di Marcianise, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, accertarono, anche perché la borsa fu trovata nelle vicinanze, che a colpire la Marello era stato un ciclista, che poi fuggì.

L’uomo venne successivamente rintracciato e denunciato per lesioni personali colpose. In queste ore, però, l’accusa contestata è ora cambiata: Simmaco Zarrillo, infatti, è accusato di omicidio stradale dalla procura di Santa Maria Capua Vetere.

Una trasformazione del reato per cui si indaga inevitabile, a seguito del decesso della donna.