MARCIANISE. La tragica morte della prof Angela Marello. I familiari: “Non è stato un incidente”

La figlia della donna parla a “La vita in diretta”

MARCIANISE. Racconta tutto il suo dolore ed, anche, le ombre che si annidano sulla morte di sua madre. “Vogliamo la verità, vogliamo giustizia. La morte di mia madre non è stato un incidente”. A parlare così, a “La Vita in diretta” è Teresa, figlia Angela Marello, ex professoressa 82enne di Marcianise, morta il 28 ottobre scorso dopo un mese di agonia. Mentre, infatti, per gli inquirenti, si tratta di un investimento da parte di un uomo in bici, Teresa la pensa diversamente.

“Noi vogliamo la verità – ha spiegato Teresa -. Il colpo è stato troppo violento per essere un incidente; un investimento non poteva portare a danni simili. Vogliamo avere giustizia”. Ricordiamo che Angela Marello, fu scaraventata a terra riportando un grave trauma cranico, a causa dell’impatto con il suolo e successivamente ricoverata presso l’ospedale di Caserta.

Inizialmente si era parlato di una rapina, ma l’immediata attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ed effettuata dalla Stazione Carabinieri di Marcianise ha consentito, attraverso mirati riscontri e dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, di ricostruire quanto accaduto in via De Felice.

Nella mattina del 25 settembre, due giorni dopo dal tragico incidente, è stato identificato l’uomo alla guida della bicicletta che quella sera non riuscì ad evitare l’impatto con la donna.