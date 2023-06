MARCIANISE. Ordinanza di sgombero per il nipote del capoclan dei Mazzacane

Ha 7 giorni di tempo per lasciare libero l’immobile

MARCIANISE – Già nel 2008, Camillo Belforte, nipote di Domenico Belforte, capoclan della cosca dei Mazzacane, e di Salvatore, pure lui boss avrebbe dovuto demolire le opere abusive realizzate nel fabbricato, di sua proprietà, situato in via Fratelli Cervi. Era il 29 maggio di 15 anni fa quando gli venne notificata l’ordinanza di ingiunzione di abbattimento in quanto aveva costruito illegalmente. Ad ottobre, del 2008, venne accertata dalla polizia municipale la mancata demolizione delle opere irregolari e il caso passò nelle mani della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che iscrisse l’immobile nel Resa, “Registro esecuzione sanzioni amministrative”.

Oggi a 15 anni di distanza da quando emerse che la proprietà di Belforte era abusiva il dirigente comunale, Michele Punzo, ha ordinato al Camillo Belforte di lasciare l’immobile entro una settimana e di comunicare l’avvenuto sgombero al Municipio. “In caso di permanenza dell’occupazione – ha messo nero su bianco il dirigente – si procederà alla liberazione dell’immobile con l’ausilio della forza pubblica”.