MARCIANISE. Patrimonio culturale a pezzi: tela si stacca dalla parete della SS. Annunziata

A denunciare l’episodio sui social, l’ex consigliere comunale Alessandro Tartaglione.

MARCIANISE. Un’antica tela è venuta giù, ieri sera, nella chiesa della Santissima annunziata a Marcianise. A denunciare l’accaduto, sul suo profilo facebook, è Alessandro Tartaglione. “Sono da poco venuto a conoscenza di un fatto gravissimo. Ieri sera, nella Parrocchia della SS. Annunziata di Marcianise, si è staccata una tela da una delle pareti della chiesa cadendo a terra. Come si vede dalle foto – spiega l’ex consigliere – la tela ha subito degli strappi e la cornice si è frantumata. Si tratta di un grave danno al nostro patrimonio culturale. A nulla sono serviti in questi anni gli appelli, fatti da me ad altri, circa l’urgenza di mettere mano alla manutenzione ed al restauro della preziosa pinacoteca dell’Annunziata di Marcianise che, voglio ricordarlo, è di proprietà del Comune di Marcianise. Comune i cui amministratori negli ultimi anni si sono sistematicamente voltati dall’altra parte mentre erano necessari lavori urgentissimi di messa in sicurezza dell’intero edificio viste le continue infiltrazioni che stanno danneggiando le tele di questa chiesa. In questo momento sale forte un profondo senso di impotenza mentre la ricchezza artistica, che è memoria storica di Marcianise, va in frantumi.