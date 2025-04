MARCIANISE. Quanto guadagnano al mese sindaco, assessori e consiglieri comunali. Le cifre delle potenziali stangate della Corte dei Conti

MARCIANISE – Il nostro articolo sulla comunicazione dei giudici della spesa pubblica sulle inadempienze del Comune, pubblicato giovedì, ci ha indotti a cercare dati precisi sulle retribuzioni mensili di chi potrebbe essere chiamato in causa. Vediamo, consultando le determine di recente pubblicate nell’albo pretorio del Comune di Marcianise (che alleghiamo in calce), a quanto ammontano le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021).

Le nuove indennità mensili sono così stabilite:

Sindaco : € 4.830,00

: € 4.830,00 Vice Sindaco : € 2.656,50

: € 2.656,50 Assessore : € 2.173,50

: € 2.173,50 Presidente del Consiglio: € 2.173,50

Il totale stanziato per il mese di aprile 2025 ammonta dunque a 20.527,50 euro.

Ammonta invece a 17.282,26 euro la cifra liquidata a titolo di gettoni di presenza, per il mese di

marzo

2025, in favore dei consiglieri comunali “per le adunanze del consiglio comunale ele commissioni consiliari”.

Confermiamo, dunque, quanto scritto nei giorni scorsi.

L’indennità del sindaco ammonta a € 8.500 lordi.

In caso di eventuale sanzione da parte della Corte dei Conti, va considerato il moltiplicatore standard fino a 5 volte l’importo percepito, quindi:

€ 8.500 x 5 = € 42.500

Se il calcolo si estende su un periodo di 20 mensilità, il totale sarebbe: