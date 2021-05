MARCIANISE. Revocata la sorveglianza speciale a Concetta Zarrillo, moglie del boss Belforte

MARCIANISE – Revocata la misura della sorveglianza speciale a Concetta Zarrillo, moglie del boss Salvatore Belforte. Questo quanto deciso dall’ottava sezione penale delle Misure di Prevenzione della Corte d’Appello di Napoli, presieduta dal giudice Rosa Maria Carluccio.

Accolto il ricorso presentato dal difensore della donna, che è riuscito a dimostrare come non vi fosse la presunta pericolosità sociale della sua assistita. Zarrillo, ritenuta esponente del clan dei Mazzacane dal 1996 al 2005, era stata arrestata nel 2012 per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.