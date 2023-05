MARCIANISE. Schianto in zona Velodromo: auto “abbatte” segnaletica stradale

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise e dagli Agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

MARCIANISE – Incidente, pochi minuti fa, nella zona del Velodromo di Marcianise. Una vettura, una Citroën, è finita fuori strada. Stando ad una prima ricostruzione ci sarebbe stato prima uno scontro con una Fiat 500 e dopo l’impatto questa avrebbe carambolato fino ad arrestare la sua corsa contro la segnaletica stradale. Non sembrerebbero esserci feriti gravi ma ingenti, invece, i danni riportati dalle auto coinvolte. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise e dagli Agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.