MARCIANISE. Schianto nel rione: auto contro scooter, 17enne in ospedale

MARCIANISE – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Luigi Carbone, nel rione San Giuliano a Marcianise, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida dello scooter, un ragazzo di 17 anni, rimasto ferito nell’impatto. Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane, il quale, fortunatamente, non versa in gravi condizioni.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale di Marcianise, impegnata anche nella gestione del traffico veicolare, fortemente rallentato nella zona a causa del sinistro.