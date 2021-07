MARCIANISE. Serra di marijuana in casa. Due arresti dei carabinieri

MARCIANISE – In Marcianise, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 30enne ed un 37enne del posto. I militari dell’Arma a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato marijuana, in parte suddivisa in nr. 62 dosi ed in parte conservata all’interno di un barattolo, per un peso complessivo di 78 gr., nonché 2 piantine dello stesso stupefacente custodite all’interno di una serra. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della convalida.