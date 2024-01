MARCIANISE. Si accende la sigarette e rischia di far saltare in area l’ambulanza che lo sta soccorrendo

All’invito, da parte dell’equipaggio, di spegnere la sigaretta l’uomo si è scagliato contro il personale

MARCIANISE – Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un equipaggio del 118 impegnato in un’operazioni di soccorso. Accorsi sul posto e caricato in paziente in ambulanza per il trasporto di questo presso il pronto soccorso l’uomo., A.B., ha improvvisamente acceso una sigaretta, in barba allo stato di emergenza per cui era stato richiesto l’intervento, rischiando di provocare una strage data la presenza di bombole di ossigeno altamente infiammabili all’interno del mezzo. Invitato a spegnere la sigarette il paziente si è scagliato contro l’equipaggio aggredendo il personale.