MARCIANISE. Stupefacente pronto per il “delivery”. 38enne arrestato dai carabinieri

Intercettato e fermato in via Tavernola

MARCIANISE – È stato intercettato e fermato per un controllo poco prima delle venti di ieri, in via Trentola a Marcianise, mentre si aggirava per le strade di quel centro a bordo di un’autovettura. Il fare nervoso ed intollerante del trentottenne di Marcianise ha fatto scattare la perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento, all’interno di un pacchetto di sigarette custodito nella tasca del giubbino e del portafogli, di una dose di crack, una dose di eroina, due dosi di hashish e un foglio di carta con una lista nomi di persone e numeri di telefono.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori trenta dosi di eroina per un peso di 30 grammi, confezionate singolarmente all’interno di bussolotti di plastica. Lo stupefacente era stato occultato all’interno di una scatola di scarpe posizionata nella cabina armadio.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.